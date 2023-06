Ultime Notizie – Morto Daniel Ellsberg | talpa del Pentagon Papers | aveva 92 anni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 16 giugno 2023), whistleblower dei, èall’età di 92, a causa di un cancro al pancreas. Lo ha annunciato la famiglia spiegando che ènella sua casa di Kensington, in California. Ex analista militare e attivista contro la guerra,ha fatto trapelare una serie di documenti riservati che descrivevano in dettaglio l’entità del coinvolgimento degli Stati Uniti in Vietnam. Un tempo definito “l’uomo più pericoloso d’America”, a marzoricevuto dai medici una previsione dai tre ai sei mesi di vita. “era un ricercatore della verità e un narratore patriottico della verità, un attivista contro la guerra, un amato marito, padre, nonno e bisnonno, un ...