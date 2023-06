Ultime Notizie – Incidente Casal Palocco | “youtuber con una Tesla in precedente sfida” | la testimonianza

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 16 giugno 2023) I 4 ragazzi appartenenti al gruppo diTheBorderline, “erano già venuti qui, con la, macchina utilizzata per la challenge, ma in quell’occasione scesero dalla macchina per entrare come dei qualsiasi clienti. Li abbiamo poi rivisti il giorno prima dell’al drive, dove si sono fermati per comprare due Coca cola e una patatina. Fino a mercoledì pomeriggio, quando però si sono limitati a passare al distributore senza scendere. Ricordo che avevano le go pro e riprendevano tutto”. Lo racconta all’Adnkronos il titolare del Burger King in via di Macchia Saponara, dove i giovani sono passati con l’Urus Lamborghini pochi istanti prima del tragico schianto con la Smart for four a bordo della quale si trovava il piccolo Manuel. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione