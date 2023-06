Ultime Notizie – il più forte dal 2002

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 16 giugno 2023) Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 della scala Richter è stata avvertita nella Francia occidentale. Lo riporta l’emittente Bfmtv citando l’Ufficio sismologico centrale francese. Si tratta del terremoto più potente registrato in Francia dale “uno dei terremoti più forti registrati sul territorio metropolitano”, ha scritto su Twitter il ministro della Transizione ecologica e della coesione territoriale Christophe Béchu. “Finora i servizi di soccorso hanno curato un ferito lieve e sono stati registrati numerosi casi di caduta di massi e crepe”, ha continuato il ministro. L’epicentro è stato registrato a 28 chilometri a sud-ovest della città di Niort, ha dichiarato la prefettura di Deux-Sèvres. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione