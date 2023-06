Ultime Notizie – “Conflitto permanente se non cambia regime nazista Kiev”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 16 giugno 2023) Con l’attuale classe dirigente, ildella Russia con “l’Ucraina” saràe se asi verificherà un cambio dile nuove autorità non chiederanno di aderire alla Nato. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, rispondendo su Telegram alle dichiarazioni del segretario generale dell’Alleanza Jens Stoltenberg, che ha escluso l’adesione dell’Ucraina con ilin corso, ma che ha sottolineato che le porte rimarranno aperte per. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione