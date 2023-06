Ultime Notizie – “Aspetti da migliorare in proposta riforma patto stabilità”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha incontrato oggi a Lussemburgo il collega francese Bruno Le Maire, “per un amichevole confronto sulle nuove regole deldi. Il colloquio è stato occasione anche per un approfondimento sulle riforme, sul Pnrr e Next Generation Eu”. Ne dà notizia il Mef, via social. L’Italia “condivide chiaramente” il fatto che “la progressiva riduzione del debito è condizione essenziale per la, la sostenibilità e la crescita”, ha sottolineato poi il ministro dell’Economia intervenendo nella seduta pubblica dell’Ecofin, in cui ha illustrato la posizione dell’Italia sulladideldipresentata dalla Commissione. “L’Italia e il governo italiano – dice Giorgetti – accolgono con favore ...