Chris Smalling resterà alla Roma fino al 2025. La notizia era nota da tempo, oggi è arrivata l'ufficialità. Smalling ha rinnovato per due stagioni allo stesso stipendio del contratto attuale (circa 3 ...... per tipologia, forse non ha precedenti, ma per il quale non abbiamo ancora una risposta... Telefono bloccato dopo mancatoofferta, ed è già la terza volta che succede. Magari cercate ...... dove Suzanna Makkos di Max e Adult Swim ha menzionato ilmentre presentava l'offerta di ... AMC ha diffuso il trailerdella seconda stagione del thriller psicologico ambientato negli ...

Ufficiale il rinnovo di Smalling: "Da Budapest la spinta per vincere di nuovo" Corriere dello Sport

L’Umana Reyer è lieta di comunicare il rinnovo pluriennale dell’accordo con il playmaker Andrea De Nicolao che vestirà i gradi di capitano nella stagione 2023/24. Denik è arrivato all’Umana Reyer nell ...Il General Manager dell'Area Sportiva della Roma, Tiago Pinto, ha commentato il rinnovo di Smalling al sito ufficiale giallorosso: "Chris si è ...