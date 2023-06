UFFICIALE – Il Lecce riscatta Colombo e Falcone

(Di venerdì 16 giugno 2023) Nella giornata di oggi, l’ultima disponibile per il riscatto dei giocatori, ilhato dal Milan Lorenzoe dallaSampdoria Wladimiro. Entrambi i giocatori, però, rimangono in dubbio, sia la società milanese che quella genovese hanno a fare un controriscatto da esercitare nei prossimi giorni. Le cifre per Lorenzosono queste: 2,5 milioni versati nelle casse dei rossoneri che potranno riacquistare, sembra certo questo scenario, per solo 3 milioni di euro. Il, quindi, guadagnerebbe circa mezzo milione da questa trattativa. A differenze della situazione dell’attaccante, quella diappare più intricata. Ilha versato circa 3,5 milioni di euro nelle casse dei blucerchiati. Inizialmente la Sampdoria non ...

Ecco il comunicatoapparso sul sito web dei giallorossi. NOTA - L'U. S.comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione a ...Per il terzo anno consecutivo l' Alpe Cimbra dà invece il benvenuto al, che dal 17 al 31 ... torna per il ritiro2023 in Primiero ai piedi delle Pale di San Martino per la sesta ...... lo spettacolo Heaven di Ura Teatro, in collaborazione conArci Solidarietà, con Marta ... il concerto di Cesare Dell'Anna quartet (sabato 24 giugno), la presentazionede 'Gli uomini ...

UFFICIALE: Lecce, riscattati Falcone e Colombo da Sampdoria e Milan TUTTO mercato WEB

Il ragazzo sarà aggregato all’Under 19. Milan, Colombo sarà controriscattato Oggi, attraverso un comunicato ufficiale, il Lecce ha comunicato il riscatto di Lorenzo Colombo dal Milan ma il centravanti ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...