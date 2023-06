UFFICIALE | Bakayoko lascia il Chelsea | il comunicato

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tiemoue, centrocampista che nella passata stagione è stato in prestito al Milan,ufficialmente ilTiemoue, centrocampista che nella passata stagione è stato in prestito al Milan,ufficialmente il. Ecco ildel club blues.– L’elenco dei giocatori trattenuti dalper la stagione 2023/24 è stato pubblicato dalla Premier League, con la partenza di Tiemouedal club ora confermata. Il centrocampista si è unito ai Blues dal Monaco nel 2017 e ha giocato spesso con Antonio Conte, collezionando 43 presenze e giocando l’intera finale di FA Cup 2018 vinta contro il Manchester United. Ha segnato tre gol durante quella campagna. Il francese ...

