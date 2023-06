Ue | ' in Grecia la tragedia più grande del Mediterraneo'

(Di venerdì 16 giugno 2023) "Non abbiamo ancora tutte le informazioni di quello che è successo, ma sembra essere lapiùnel". Lo ha detto la commissaria Ue per gli Affari interni, Ylva Johansson, ...

Lanel mar Egeo, ha riferito dalla commissaria, "è stata inserita all'ordine del giorno della riunione del gruppo di contatto" sulle attività di salvataggio e ricerca, in corso in queste ore ...Le vittime accertate della, i cui corpi sono stati recuperati, sono 78 ma il capovolgimento del peschereccio Adriana potrebbe essere una delle peggiori tragedie degli ultimi anni: il ...vedi anche Migranti, Piantedosi a Sky TG24: "Grandeal largo" Le accuse a nove uomini egiziani Continuano le indagini su quanto accaduto. Nove uomini egiziani arrestati come sospetti ...

Naufragio in Grecia, Ue: "Tragedia più grande mai avvenuta nel Mediterraneo" TGCOM

I migranti morti tragicamente davanti la cittadina ellenica di Pylos erano partiti dalla Cirenaica, la regione controllata da Haftar da dove da un anno si registrano le partenze di pescherecci con in ..."Non abbiamo ancora tutte le informazioni di quello che è successo, ma sembra essere la tragedia più grande nel Mediterraneo". (ANSA) ...