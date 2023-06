Ue | Fmi | “Crescita nel 2023-2024 sarà modesta”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Per il Fondo Monetario Internazionale, probabile che laeconomica nell'area dell'euro "riprenda gradualmente dopo un significativo indebolimento". Giorgeva: "Bene rialzo tassi deciso daBce" È probabile che laeconomica nell’area dell’euro “riprenda gradualmente dopo un significativo indebolimento”. Lo prevede il Fondo Monetario Internazionale. Il risultato del 2022 “ha superato le proiezioni post-invasione iniziali, grazie a una rapida risposta politica e a un forte rimbalzo dei servizi. L’attività si è tuttavia notevolmente indebolita nella seconda metà dell’anno ed è scivolata in una lieve recessione tecnica all’inizio del, quando le condizioni finanziarie si sono inasprite, i salari reali sono diminuiti e la fiducia dei consumatori è crollata a seguito dell’impennata dei prezzi dell’energia”. Il Fondo ...

"Pensiamo che aiuterebbe ad avere una linea più anticiclica " ha affermato la direttrice del, ... "Il Patto di stabilità eè il mezzo per raggiungere un obiettivo politico e non il fine ...... conclude l'. Una "fedele attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza darebbe impulso alla" dell'area euro, "realizzando le necessarie riforme strutturali e gli ...L'prevede che 'lanell'Eurozona aumenterà modestamente per tutto il 2023 e il 2024, sostenuta da una lenta ripresa dei redditi reali, un ulteriore allentamento dei vincoli di offerta e una ...

Per il Fondo Monetario Internazionale, probabile che la crescita economica nell'area dell'euro 'riprenda gradualmente dopo un significativo ...In un rapporto ad hoc dedicato all’economia dell’Eurozona, l’Fmi ha scritto chiaramente che la Bce deve continuare ad alzare i tassi per sfiammare la crescita dell’inflazione. Un appello è stato ...