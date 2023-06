Ucraina | Putin | “Zelensky è una disgrazia per il popolo ebraico”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il presidente russo a San Pietroburgo: "Forze di Kiev non hanno possibilità nella controffensiva" Il presidente ucraino Volodymyr”è unaper il”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir, intervenendo al Forum economico di San Pietroburgo. ”Sta coprendo i neonazisti con le sue azioni”, ha aggiuntoparlando del leader ucraino. Quanto alla controffensiva, le forze armate ucraine ”non hanno alcuna possibilità” contro i soldati inviati da Mosca. “Il nemico non ha successo in alcuna zona”, ha detto, spiegando che “in questo momento, mentre stiamo parlando, si sta facendo un altro tentativo di controffensiva” e ”in diversi settori il nemico sta cercando di attaccare con le forze di più unità nella direzione di ...

ha poi ostentato ottimismo sull'economia e previsto una crescita fino al 2% del Pil russo nel ... dopo la contrazione dell'anno scorso dovuta alle sanzioni occidentali per la guerra in. "..."La controffensivanon ha alcuna chance di successo". Lo sostiene il presidente russo Vladimirnel suo discorso al forum economico di san Pietroburgo, come riporta Ria Novosti. "Le forze di Kiev in questo ......consumo di alcol mentre affrontano le crescenti pressioni causate dalla guerra di Mosca in. ...la Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto contro il presidente Vladimir...

Ucraina Russia, le news sulla guerra di oggi 16 giugno La Stampa

Vladimir Putin parla della guerra in Ucraina: "E' stata iniziata dal regime di Kiev con il sostegno di sponsor in Occidente", ha detto il presidente russo ...Vladimir Putin ha attaccato Volodymyr Zelensky dichiarando che il presidente ucraino non è ebreo ma "la vergogna del popolo ebraico" ...