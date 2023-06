Ucraina | Kiev accusa la Russia | “150 bambini deportati da Luhansk”

Lo conferma il ministro degli Esteri Lavrov • Nei primi dieci giorni della controffensivaavrebbe liberato dall'occupazione russa cento chilometri quadrati di terreno. Nei ...Il capo dell'intelligenceKirill Budanov sarebbe stato ferito durante un attacco missilistico russo al quartier generale della direzione principale dell'intelligence ae sarebbe ...La resistenza russa è forte 'ma avanziamo', secondo fonti di. Liberati tre villaggi nel Donetsk. Nuovi allarmi aerei nella notte in, hanno riguardato dodici regioni.

Ucraina-Russia, "gravemente ferito Budanov, capo 007 Kiev" Adnkronos

(Adnkronos) – L’Ucraina afferma che 150 bambini sono stati portati illegalmente dalla regione occupata di Luhansk in Russia. Il Centro nazionale di resistenza dell’Ucraina ha reso noto che l’8 giugno ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 478. Zelensky: "Se l'Ucraina perdesse contro la Russia, gli Stati Uniti potrebbero dover scegliere tra l'entrata in guerra con Mosca o il collasso della Nato". Pr ...