Ucraina | cessato allarme a Kiev | Abbattuti 12 missili russi ma vittime nei dintorni

(Di venerdì 16 giugno 2023) 16 giu 11:58neidella capitale dopo i'In seguito di un attaccostico russo, case private sono state danneggiate in uno dei distretti della regione di, dove ...

... dove ci sono vittime': lo riferisce il capo della polizia regionale, Andriy Nebytov, citato dal canale Telegram dell'amministrazione militare della capitale. 16 giu 11:41allarme a ...L'aeronauticaafferma di aver respinto "sei missili Kinzhal, sei missili da crociera Kalibr e due droni da ricognizione" nell'attacco aereo compiuto in mattinata sull', compresa la capitale. A Kiev è appena cessata l'allerta aerea. "Putin costruisce la fiducia lanciando su Kiev il più massiccio attacco missilistico da settimane, proprio nel mezzo della ...

La guerra in Ucraina giunge al giorno 478. Kiev annuncia di aver abbattuto dodici missili russi. Nella Capitale è appena cessata l'allerta aerea. Zelensky: "Se perdessimo contro la Russia, gli Stati ...La guerra in Ucraina giunge al giorno 478. Zelensky: "Se perdessimo contro la Russia, gli Stati Uniti potrebbero dover scegliere tra l'entrata in guerra con Mosca o il collasso della Nato". L'Ucraina ...