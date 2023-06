, gatti e altri animali salvati dai volontari nella regione di Kherson, in, dove la rottura della diga di Kakhovka ha causato massicce inondazioni nei giorni scorsi, sono stati portati in ...TROVATO MORTO IL CAPOCONTABILE DI BURISMA/CHE AVREBBE DOVUTO TESTIMONIARE E PORTARE LE PROVE DEI CRIMINI DI BIDEN PADRE E FIGLIO. ... sparano ai nostrie terrorizzano le nostre famiglie. ......occidentali di colpire l'economia russa con sanzioni come ritorsione per la guerra in. Nel ... butta giù idee improbabili come sanzionare l'insalata russa, le tipiche matrioske o ilupo ...

Ucraina, cani e gatti salvati dall'alluvione trovano una nuova casa Agenzia askanews

Altri hanno già trovato una nuova casa, qualcuno aspetta con ansia. Cani, gatti e altri animali salvati dai volontari nella regione di Kherson, in Ucraina, dove la rottura della diga di Kakhovka ha ...In Ucraina i volontari delle organizzazioni di tutela degli animali stanno dando il massimo per salvare quanti più animali possibile dopo il crollo della diga che ha allagato la regione di Kherson, ne ...