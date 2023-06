Ucraina | attacco missilistico su Kiev durante missione di pace Sudafrica

(Di venerdì 16 giugno 2023) (Adnkronos) – Sirene dell’allarme antiaereo, missili ed esplosioni su. Così la capitale, ancora sottorusso, ha accolto oggi il Presidente delCyril Ramaphosa indi. Ramaphosa vedrà il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy e poi si recherà a San Pietroburgo venerdì per incontrare Vladimir Putin. Insieme al Presidente del Senegal, Macky Sall, Ramaphosa, è alla guida di unadi cui fanno parte anche i leader di Zambia, Comore, e il Premier egiziano. Lasi propone, nella fase iniziale della mediazione, di presentare una serie di “misure per la costruzione della fiducia” e di “promuovere l’importanza dellae di incoraggiare le parti ad accordarsi su negoziati ...

Così la capitale, ancora sottorusso, ha accolto oggi il Presidente del Sudafrica Cyril Ramaphosa in missione di pace. L'alla Libia di Gheddafi era stato organizzato da inglesi e francesi: ma senza le bombe e ... Con la guerra inle cose non sono molto cambiate. Per decenni Washington si era opposta alla ...

L'aeronautica ucraina afferma di aver respinto "sei missili Kinzhal, sei missili da crociera Kalibr e due droni da ricognizione" nell'attacco aereo compiuto in mattinata sull'Ucraina, compresa la capi ...L'Ucraina ha denunciato il rapimento di altri 150 bambini ucraini da parte dei russi nella regione occupata di Lugansk, nell'est del Paese. Secondo il Centro di resistenza nazionale ...