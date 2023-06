Ucraina | attacco missilistico su Kiev durante missione di pace Sudafrica

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 giugno 2023) Kuleba: "I missili russi sono un messaggio per l'Africa". Il Presidente africano oggi vedrà Zelensky e venerdì Putin per tentare una mediazione. Klitschko: "Altri razzi in arrivo" Sirene dell’allarme antiaereo, missili ed esplosioni su. Così la capitale, ancora sottorusso, ha accolto oggi il Presidente delCyril Ramaphosa indi. Ramaphosa vedrà il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy e poi si recherà a San Pietroburgo venerdì per incontrare Vladimir Putin. Insieme al Presidente del Senegal, Macky Sall, Ramaphosa, è alla guida di unadi cui fanno parte anche i leader di Zambia, Comore, e il Premier egiziano. Lasi propone, nella fase iniziale della mediazione, di presentare una serie di ...