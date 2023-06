Ucraina | 700 combattenti della brigata Azov attualmente nelle carceri russe

(Di venerdì 16 giugno 2023) Kiev, 16 giu. (Adnkronos) - Circa 700sonodetenuti in Russia. Lo ha detto a Radio Svoboda Yevgenia Synelnyk, rappresentante dell'Associazione delle famiglie dei difensori distal, sottolineando che la Croce Rossa e altre organizzazioni dovrebbero prestare maggiore attenzione ai prigionieri ucraini che sono stati processati nella Federazione Russa. "I ragazzi sono esausti, sembrano usciti da un campo di concentramento. Dubitiamo che abbiano ricevuto assistenza medica", ha affermato la rappresentante dell'Associazione delle famiglie dei difensori dell'stal, secondo la qualeprigioni "non c'è igiene, nessun trattamento dignitoso per loro, nessuna condizione sanitaria minima".

In Ucraina i volontari delle organizzazioni di tutela degli animali stanno dando il massimo per salvare quanti più animali possibile dopo il crollo della diga che ha allagato la regione di Kherson, ne ...