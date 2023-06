Ucciso a coltellate in casa sul lago Maggiore | svolta nell’inchiesta di Ghiffa | arrestato un 25enne

Leggi su open.online

(Di venerdì 16 giugno 2023) È statounfortemente sospettato per l’omicidio avvenuto nelle scorse ore a, nel Verbano, sulla sponda piemontese del. Si tratta di un ragazzo di nazionalità italiana e residente a Verbania, del quale ancora non si conoscono i possibili legami con la vittima, Matteo Fiorini, 33 anni, trovato senza vita indopo essere stato accoltellato nella notte tra il 14 e il 15 giugno. A dare l’allarme era stata la madre, che da anni vive in Spagna e torna sulsolo d’estate. La donna aveva provato a mettersi in contatto senza riuscirci con il figlio, che in passato aveva avuto problemi di tossicodipendenza e alcolismo. Fiorini aveva anche qualche precedente per droga che lo aveva portato anche in carcere e ...