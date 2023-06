Uber Eats lascia l' Italia | stop alle consegne dal 15 luglio | lavoratori a rischio

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il viaggio indiè giunto al termine. Chiude i battenti la costola delledi cibo della nota multinazionale statunitense specializzata nella mobilità. Come annunciato in una nota, la famosa app cesserà di funzionare tra meno di un mese: sarà infatti possibile ordinare...

Stop alle consegne. Da metà luglio chiude la costola italiana di, il colosso americano del delivery. L'annuncio è arrivato dalla stessa azienda: 'Il nostro viaggio conè iniziato a Milano nel 2016. Nel corso di questi sette anni abbiamo ...Italia chiude. Il servizio di consegna di cibo a domicilio non esisterà più su tutto il territorio nazionale, mentre resterà attivo il servizio di mobilità.Italia chiude: il ...AGI - Dopo 7 annidismette le attività di consegna a domicilio del cibo in Italia. 'In questi anni, purtroppo, non siamo cresciuti in linea con le nostre aspettative per garantire un business sostenibile nel ...

Uber Eats lascia l’Italia e la storia si ripete Gdoweek

Il colosso del delivery statunitense, Uber Eats, attivo in Italia dal 2016, ha deciso di chiudere con l'Italia annunciando il licenziamento in massa di circa 40 dipendenti italiani, tutti operanti pre ...Terminano le attività di consegna di cibo in Italia di Uber Eats, piattaforma di ordinazione e consegna di alimenti. La notizia è annunciata dalla stessa ...