Tyler Rake debutta su Netflix | cosa aspettarsi dal sequel del film con Chris Hemsworth

Chris Hemsworth non ne ha ancora abbastanza di trame d'azione ed è di ritorno come protagonista indiscusso in casa Netlix con2 , intitolato in lingua originale Extraction . Diretto da Sam Hargrave , il secondo capitolo riporta l'abile mercenario in missione, ma questa volta la posta in gioco è ancora più alta ...Titolo originale : Extraction 2 , uscita : 09 - 06 - 2023. Regista : Sam Hargrave.2: la recensione del film a tutta azione di Sam Hargrave (su Netflix) 16/06/2023 trailer news di Marco Tedesco Il redivivo Chris Hemsworth torna sulle scene in un sequel che punta ...Debuttava nel 2020 - in piena pandemia di coronavirus - l'esaltantecon Chris Hemsworth, titolo poco promosso ma prodotto dai fratelli Russo di Avengers: Endgame che si è rivelato uno dei successi più grandi di Netflix . Merito di una regia attenta allo ...

Chris Hemsworth: «Tyler Rake 3 a Roma Perché no» ilmessaggero.it

Tyler Rake è tornato: l’agente altamente specializzato, impersonato da Chris Hemsworth, dovrà affrontare una nuova pericolosa missione. Dal 16 giugno su Netflix, gli amanti dell’action vivranno le int ...Il trailer di Tyler Rake 2, nuovo film diretto da Sam Hargrave con protagonista Chris Hemsworth disponibile da oggi su Netflix, aveva anticipato una produzione ancora più adrenalinica e ambiziosa del ...