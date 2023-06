Tutti Mentono | la relazione proibita tra una professoressa e il suo alunno tinge di ‘mistero’ il prime time di Rai 2

(Di venerdì 16 giugno 2023)La scandalosatra unae il suodarà via ad un thriller senza esclusione di colpi di scena, dove i personaggi coinvolti hanno un unico comune denominatore:. E’ questa la trama principale della nuova serie iberica, in onda da stasera, in prima serata, su Rai2. Creata e diretta da Pau Freixas e prodotta da Movistar+, andrà in onda in tre appuntamenti. La protagonista principale della storia è Macarena (Irene Arcos), unache vive in una prestigiosa zona residenziale della piccola cittadina costiera di Belmonte. Una vita, quella della donna, tutto sommato tranquilla che verrà letteralmente sconvolta quando, sui social, apparirà un suo video in atteggiamenti intimi con Iván Soler ...

Andranno in onda oggi, venerdì 16 giugno 2023, i primi due episodi di, il thriller spagnolo trasmesso in prima visione su Rai2, ambientato a Belmonte, una cittadina situata sulla costa catalana, non molto lontano da Barcellona. Belmonte è popolata da ...

Tutti Mentono, la seconda puntata in onda venerdì 23 giugno su Rai 2: trama e anticipazioni degli episodi 3 e 4 della serie tv spagnola.