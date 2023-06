Tutti mentono | il cast della serie su Rai 2

(Di venerdì 16 giugno 2023) . Attori e personaggi Qual è ildi, la nuovain onda su Rai 2 dal 16 giugno 2023 in prima visione e in prima serata alle 21.20? Si tratta di un avvincente thriller spagnolo in tre serate. Macarena è un’insegnante che vive in una prestigiosa e benestante zona residenzialepiccola cittadina costiera di Belmonte. La sua vita scorre tranquilla finché all’improvviso, sui social, compare un video che la ritrae mentre ha una relazione con Iván, lo studente con cui ha un rapporto segreto. Neltroviamo Irene Arcos, Lucas Nabor, Natalia Verbeke, Leonardo Sbaraglia. Nei panni di Macarena troviamo Irene Arcos, già nota da noi percome “Elite”, “Il molo rosso” e “Vis a vis”. «Macarena ha avuto tutto ciò che desiderava nella vita, ma si ...

Su Rai 2, a partire da venerdì 16 giugno, in prima serata, alle 21.20 e in prima visione assoluta "Tutti mentono" (Todos Mienten), miniserie spagnola thriller in tre serate. Macarena è un'insegnante che vive in una prestigiosa e benestante zona residenziale della piccola cittadina costiera di Belmonte.

