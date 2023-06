(Di venerdì 16 giugno 2023) (Adnkronos) – La Food and Drug Administration statunitense ha approvato Columvi* (glofitamab) di Roche per il trattamento di pazienti adulti affetti daB dopo due o più terapie sistemiche. Già all’inizio di gennaio, l’agenzia statunitense aveva approvato una priority review per il farmaco. Lo rende noto la multinazionale svizzera. Secondo quanto si legge in un comunicato di Roche, Columvi è somministrato per trattamenti su adulti affetti daB, un tumore del sangue aggressivo che progredisce rapidamente, oltre a essere uno dei più diffusi negli Stati Uniti. Columvi – sottolineano da Roche – è il primo anticorpo a durata fissa utilizzato per pazienti affetti da questa forma di tumore ...

La Food and Drug Administration statunitense ha approvato Columvi* (glofitamab) di Roche per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B dopo due o più terapie ...Il titolo della societa' farmaceutica, specializzata nelle terapie contro i, nella mattinata ...di 'pre - submission' incoraggiante e positivo con il Center for Veterinary Medicine della, in ...Stiamo parlando del tumore al seno che, secondo l'Associazione italiana registri(AIRTUM) e ... Il meccanismo di fuga può essere contrastato con il farmaco zolendronato , approvato dallaper ...

Tumori, ok Fda a terapia per linfoma diffuso a grandi cellule Adnkronos

(Adnkronos) – La Food and Drug Administration statunitense ha approvato Columvi* (glofitamab) di Roche per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B dopo due o pi ...Alentis Therapeutics ("Alentis"), l'azienda biotecnologica di fase clinica che sviluppa trattamenti per i tumori e per le fibrosi degli organi positivi a Claudin-1 (CLDN1+), oggi ha annunciato che la ...