Tumori | ok Fda a terapia per linfoma diffuso a grandi cellule

(Di venerdì 16 giugno 2023) Roma, 16 giu. (Adnkronos Salute/Ats) - La Food and Drug Administration statunitense ha approvato Columvi* (glofitamab) di Roche per il trattamento di pazienti adulti affetti daB dopo due o più terapie sistemiche. Già all'inizio di gennaio, l'agenzia statunitense ave

La Food and Drug Administration statunitense ha approvato Columvi* (glofitamab) di Roche per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma diffuso a grandi cellule B dopo due o più terapie ...Il titolo della societa' farmaceutica, specializzata nelle terapie contro i, nella mattinata ...di 'pre - submission' incoraggiante e positivo con il Center for Veterinary Medicine della, in ...Stiamo parlando del tumore al seno che, secondo l'Associazione italiana registri(AIRTUM) e ... Il meccanismo di fuga può essere contrastato con il farmaco zolendronato , approvato dallaper ...

Alentis Therapeutics ("Alentis"), l'azienda biotecnologica di fase clinica che sviluppa trattamenti per i tumori e per le fibrosi degli organi positivi a Claudin-1 (CLDN1+), oggi ha annunciato che la ...