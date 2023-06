Tu sai essere | in radio il nuovo singolo di Fabio Martorana

(Di venerdì 16 giugno 2023) E’ disponibile in“Tu sai” (pubblicato e distribuito da Tunecore), ildel cantautore, già disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download. Il videoclip, disponibile a questo link per la regia di Pierpaolo Salvaggio, inizia con il cantautore che esce dalla sua camera da letto dopo una notte di passione. I primi piani sull’artista puntano a mettere in luce le emozioni vissute nel corso della notte, enfatizzate da uno sguardo intenso e dalla gestualità che fa da contorno e sottolinea il suo trasporto emotivo. “Tu Sai”, suonato e prodotto dallo stesso artista, è una dichiarazione d’amore, a tratti malinconica, con cui il cantautore vuole far riflettere sulla paura di poter perdere la persona amata, che ...

On line il video di "Tu sai essere", di Fabio Martorana: Dietro la Notizia

Dopo essere stato rilasciato su tutte le piattaforme streaming, il nuovo singolo di Fabio Martorona "Tu sai essere" è in rotazione radiofonica E' disponibile in radio "Tu sai essere" (pubblicato e ...