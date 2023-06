Truffe | è allarme frodi informatiche | sottrazioni di dati e denaro quasi raddoppiate dal 2018

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 16 giugno 2023) Strappato (Polizia Postale): "Attenzione a siti di investimento fake, dotati di link di reindirizzamento, che replicano fedelmente gli originali" Fingersi noti imprenditori, aziende e società statali per convincere le vittime a fornire soldi e informazioni personali. Quella delleè diventata la nuova frontiera dellee, da alcuni anni, è in continua crescita. Secondo gli ultimidella Polizia Postale italiana, dal, in cui si erano registrati 3.476 casi, al 2022, gli episodi di raggiro informatico sonoraddoppiati, arrivando a 5.908. A essere aumentati, conseguentemente, sono stati anche il numero di persone indagate, da 331 nela 725 nel 2022, e le somme disottratte, passate, nello stesso arco di ...