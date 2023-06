Trooping the Colour | l' evoluzione di stile della principessa Kate in dieci parate

IlColour è una grande parata che si svolge nel centro di Londra per celebrare il compleanno del sovrano. E' in calendario a giugno, per ragioni climatiche, indipendentemente dalla data di ...Come da tradizione, a giugno , i reggimenti del Commonwealth e del British Army si apprestano a sfilare presso la Horse Guards Parade di St James's Park, a Londra , per il celebreColour , un evento che fino allo scorso anno celebrava il compleanno della regina Elisabetta, seppur con due mesi di ritardo. L'edizione 2023, in programma sabato 17 , sarà quindi la ...Sabato si svolgerà la nota Cerimonia della Bandiera in Inghilterra, che per la prima volta in 70 anni avrà luogo senza la Regina Elisabetta. La prima 'Colour' di Re Carlo vedrà però due grandi assenti dal balcone dal quale la Famiglia Reale solitamente assiste alla tradizionale cerimonia. Meghan Markle e il principe Harry non saranno ...

Trooping the colour, Re Carlo III non invita Harry e Meghan Markle Il Tempo

L'appuntamento tradizionale ci offre l'occasione di vedere il passaggio di Kate da crisalide a farfalla, una royal ogni anno più sicura di sé stessa. Per lei quest'anno la celebrazione sarà particolar ...Il 17 giugno la grande parata per celebrare il compleanno ufficiale del sovrano. Con qualche novità. Scopri di più su Amica.it ...