Travolto e ucciso a 22 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali Arrestato il conducente | era ubriaco

È statoa 22 anni da un'auto in fase di sorpasso mentre stava attraversando la strada a piedi con la fidanzata. Il giovane è morto la scorsa notte, poco prima delle 23, investito da quell'...La zona dell'incidente in cui ha perso la vita Mattia Casazzo,mentre attraversava la strada La fuga e il rimorso. Dopo l'incidente, il conducente della vettura si è allontanato dal ...Alla guida dell'auto che hala coppia un 24enne: in un primo momento non si è fermato, ma poi è tornato sul luogo dell'incidente. Risultato positivo ad alcol e droga, è stato arrestato con l'...

L'auto, durante un sorpasso, li ha investiti. Il giovane è deceduto sul colpo, mentre la ragazza è stata trasportata all'ospedale in stato di shock