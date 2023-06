(Di venerdì 16 giugno 2023) Forse non varrebbe neppure la pena rispondere. Però evidentemente non a tutti è chiaro come sono andate le cose ieri a Roma, quando Elonè arrivato a Palazzo Chigi, è stato ricevuto da Antonio Tajani e da Giorgia Meloni, per poi concedere un’intervista a Nicola Porro che andrà in onda lunedì a Quarta Repubblica. Sui giornali di oggi ne abbiamo lette di tutti i colori. Alcuni pezzi erano precisi, altri decisamente poco informati. Online neppure a parlarne. Però uno di questi, pubblicato su libero.it, merita una piccola precisazione. Titolo: “Come mai Nicola Porro era con Elona Roma (accanto a Tajani)”. Sottotitolo: “Incontro non programmato tra il Tycoon e Giorgia Meloni a Palazzo Chigi: in molti si chiedono se il giornalista abbia avuto undi”. Lo svolgimento è tutto un programma: il ...

...quadro per la per la proroga della concessione della mobilità in deroga nell'anno 2023 in... entro il 10 luglio 2023 per coloro che terminano ildi mobilità in deroga tra il 1 ...In particolare, il club di De Laurentiis spera di avere undidall'Atalanta. Il riscatto è fissato a 8 milioni, un po' troppo. Il Napoli spera in uno sconto. La Gazzetta dello ......l'accordo quadro per la proroga della concessione della mobilità in deroga nell'anno 2023 in... entro il 10 luglio 2023 per coloro che terminano ildi mobilità in deroga tra il 1 ...

“Trattamento di favore” Macché: la verità sull’incontro con Musk Nicola Porro

Nello specifico, con riferimento ad un’iniziativa promozionale specifica, è disposto che, per ogni € 15,00 di spesa, la società istante provveda all’emissione di un “buono spesa” dal valore pari a: – ...Torture e pestaggi in questura, interrogatori-fiume per tre poliziotti a rischio sospensione: «Il buttafuori del Piper Nessun favoritismo, non trovammo armi nella perquisizione a casa» ...