Trasporti Gualtieri | Flotta bus sarà tra le più giovani in Europa

(Di venerdì 16 giugno 2023) – Con l’arrivo dei nuovi 118 bus mild-hybrid di ATAC “facciamo un importante passo avanti” perché sono “più ecologici, moderni, più confortevoli e con una strategia di rinnovamento dellaradicale che ci porterà ad avere a Roma unacon l’età media tra le più basse ine con sistemi avanzati come il Tap and go che sta avendo uno straordinario successo”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto(nella foto), commentando l’arrivo e la messa in servizio dei nuovi bus ibridi di Atac. “Più autobus per migliorare il Tpl a Roma – ha spiegato– Noi abbiamo 1.800 autobus con un’età media molto alta, la stiamo abbassando radicalmente. Quest’anno è a 7 anni, la porteremo a 5 anni e dimezzeremo il ciclo di vita di un autobus”. Quando si è insediata la nuova giunta “c’erano ...