Transizione al nuovo Reddito | l’estate dei percettori tra disparità di trattamento | pasticci normativi e Servizi sociali in affanno

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) Si fa presto a dire povero. Troppo per il decreto lavoro varato dal governo lo scorso primo maggio, che dal 2024 sostituirà, non per tutti, ildi cittadinanza (Rdc) con l’Assegno di inclusione (Adi). E che già dallain atto quest’anno ha ingarbugliato le regole avviando persone della stessa età e nella medesima condizione economica a destini distanti tra loro. Perché invece di attendere l’avvio della nuova misura si è preferito sforbiciare da subito i loro sussidi con l’introduzione a dicembre in legge di bilancio di nuovi criteri, che distinguono i poveri tra “occupabili” e non anche a costo di sovrapporre nuove e vecchie le regole, con esiti contraddittori se non addirittura discriminatori. Scelte che finiscono per rivelare ritardi e carenze strutturali, questa volta deiche il ...