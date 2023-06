“Tranquilli | è solo una bravata” | il preside riferisce le frasi dei genitori ai figli YouTuber dopo lo schianto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) La Smart percorreva Via di Macchia Saponara, quando il suv è arrivato in senso contrario di marcia e, forse svoltando su via Archelano di Mileto, ha travolto l’utilitaria e ucciso un bambino di 5 anni, che viaggiava sul seggiolino accanto alla madre. Nelle prossime ore sarà affidata una consulenza per valutare a che velocità viaggiasse la Lamborghini guidata da Matteo Di Pietro, indagato per omicidio stradale e risultato positivo ai cannabinoidi. A bordo con il ventenne c’erano altri 4 giovani, suoi colleghidel canale The Borderline. Subitoil terribile, sono scesi dal suv e secondo le testimonianze dei presenti hanno continuato a filmare quanto accaduto. Sul posto sono arrivati anche idei ragazzi. E ildell’asilo frequentato dalla vittima ha raccontato a ...