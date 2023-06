Luogo della, via Fermi, nei pressi della zona industriale di Bagnolo. Il 40enne si stava ... Una famiglia di persone oneste e laboriose, trasferitasi interamente molti anni fa dall'a ...Ancora un morto sul lavoro, ancora un altro omicidio si consuma in. Morire a 32 anni per lavoro è inaccettabile, non sono chiare e note le condizioni in cui si è consumata lache aha ...sul lavoro in provincia di Avellino. Un operaio di 32 anni è morto dopo essere stato colpito da una trave in un cantiere ad Altavilla Irpina. Emanuele Pisano, questo il nome della vittima, ...

Tragedia in Irpinia, 14enne si suicida in casa anteprima24.it

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI- Per l'ex capogruppo di minoranza Nicolino Santoro questa è la "breve storia di un fallimento". Si sta parlando della recente decisione della Corte dei Conti per cui gli ex am ...'Se un uomo non ha il coraggio di difendere le proprie idee, o non valgono nulla le idee o non vale nulla l'uomo' (Ezra W.Pound) ...