Tragedia al Giro di Svizzera | muore l' elvetico Gino Mader

L'atleta del team Bahrain Victorious è scomparso per le conseguenze di un incidente.

ROMA - "È con profonda tristezza e con il cuore pesante che dobbiamo annunciare la scomparsa di Gino Mader. Oggi, a seguito di un gravissimo incidente durante la quinta tappa deldi Svizzera, Gino ha perso la sua battaglia per riprendersi dalle gravi ferite riportate. Tutta la nostra squadra è devastata da questo tragico incidente e i nostri pensieri e le nostre preghiere ...Il ciclista era tra i più promettenti del suo Paese, con una vittoria di tappa neld'Italia 2021 in salita a Colle San Marco vicino Ascoli Piceno.... la prima nota di giovedì sera, prima della. Chi è Gino Mader, il ciclista finito in un ... All'attivo, otto vittorie su strada, le ultime due datate 2021: sesta tappa ald'Italia e ottava ...

Tragedia al Giro di Svizzera, morto il ciclista Gino Mader dopo la ... Open

Il corridore elvetico era precipitato ad altissima velocità durante la quinta tappa del Giro di Svizzera Gino Mader è morto dopo una caduta in un burrone durante il Giro di…