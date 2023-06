Tragedia al Giro di Svizzera | morto il ciclista Gino Mader dopo la caduta in un burrone | aveva 26 anni

Leggi su open.online

(Di venerdì 16 giugno 2023) Non ce l’ha fatta, il26enne svizzero della Bahrain Victorious rimasto ferito gravementeuna terribilein undurante ildiieri 15 giugno.era finito fuori strada in un tratto in cui si toccano anche i 100 chilometri all’ora lungo la discesa dell’Albulapass, nel finale della quinta tappa del Tour de Suisse. Ilè caduto in una scarpata per una ventina di metri, con i soccorritori che lo hanno ritrovato privo di coscienza in un fiumiciattolo. Con lui era caduto anche l’americano della Ineos Magnus Sheffield, ritiratosiaver riportato un trauma cranico. Secondo il racconto di un soccorritore al quotidiano svizzero Blick, ci sono ...