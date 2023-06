Traffico Roma del 16-06-2023 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati all’ascolto Iniziamo dallaNapoli qui auto in coda tra la diramazione disud e Valmontone in direzione di Napoli si tratta di un veicolo in panne molti gli spostamenti lungo entrambe le carreggiate del raccordo in interna abbiamo code a tratti tra la Cassia e l’ardeatina e poi per un incidente si rallenta tra laFiumicino e la Pisana mentre in esterna ci sono file traFiumicino e la diramazioneSud si procede in coda verso l’Eur sullaFiumicino tra via della Magliana il viadotto della Magliana code anche tra Parco dei Medici e il raccordo in direzione di quest’ultima in tangenziale troviamo file verso la Salaria tra il viale Castrense e la 24 code verso San Giovanni tra Corso Francia e la ...