Traffico Roma del 16-06-2023 ore 17 | 00

(Di venerdì 16 giugno 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

Per evitare ingorghi enell'area del Foro Italico, di Ponte Milvio e di Tor di Quinto, in occasione dei concerti di Vasco Rossi - in programma per venerdì 16 e per sabato 17 giugno - il Comune ha pensato a un piano ...... su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di, era emerso che Ben Maatoug era membro di uno strutturato sodalizio dedito aldi cocaina e hashish, capeggiato dai pregiudicati ...Viale Mazzini e vialesaranno completamente chiusi al, mentre viale Milano sarà percorribile solo verso la stazione ferroviaria; viale Venezia verrà chiuso all'incrocio con viale ...

Elon Musk - la Tesla non vola e fa i conti col traffico di Roma Milano Finanza

Intervista con il consigliere di Azione, Francesco Carpano, sui temi delle metropolitane e dei tram a Roma e sulla questione rifiuti ...A bordo della Model Y ferma a Via del Tritone e circondata dallo smog e dai clacson delle auto c'era il tycoon sudafricano in visita da Giorgia Meloni: ecco il video ...