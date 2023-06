Traffico Roma del 16-06-2023 ore 16 | 30

(Di venerdì 16 giugno 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

... su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di, era emerso che Ben Maatoug era membro di uno strutturato sodalizio dedito aldi cocaina e hashish, capeggiato dai pregiudicati ...Viale Mazzini e vialesaranno completamente chiusi al, mentre viale Milano sarà percorribile solo verso la stazione ferroviaria; viale Venezia verrà chiuso all'incrocio con viale ...NAPOLI . A febbraio, ildenunciò il degrado " da quarto mondo " dell'area imbarchi per la Sicilia nel Porto di Napoli. ... Ma Salerno ha perso( - 15,8%, ndr) per lavori in banchina. L'...

Elon Musk - la Tesla non vola e fa i conti col traffico di Roma Milano Finanza

33-2023 della Città Metropolitana di Roma, è stata disposta la chiusura al traffico in entrambe le direzioni con istituzione di divieto di transito (ad eccezione degli aventi diritto a vario titolo: ...Genova - Migliaia di persone sono pronte a scendere in strada alla Spezia nella giornata di sabato 17 giugno 2023, in occasione della seconda edizione della parata La Spezia Pride - organizzato da Rao ...