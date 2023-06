Traffico Roma del 16-06-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 giugno 2023) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati in redazione Sonia cerquetani incidente Concorde su via Portuense in prossimità di via Bartolomeo Cristoforiintenso con rallentamento sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra Flaminia Salaria è più avanti tra Nomentana e svincolo A24 file anche in carreggiata esterna tra la Pontina è la Tuscolana sulla Pontina code a tratti dal raccordo a Pomezia Nord a Pratica di Mare per la massiccia partecipazione ad un evento legato al Centenario dell’Aeronautica Militare si sono formate code su via di Pratica allo stadio Olimpico questa sera avremo dei due concerti di Vasco Rossi disciplina provvisoria diin tutta l’aria circostante impianto sportivo l’area del Foro Italico è servita dal tram 2 e da 16 linee di bus in arrivo da diverse zone della città ma per i dettagli ...