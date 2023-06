Traffico Roma del 16-06-2023 ore 10 | 30

(Di venerdì 16 giugno 2023) {“code”:404,”message”:”Nessun notiziario trovato per il prodotto ‘Luceverdeaudio’ e tipologia ‘testo'”} In collaborazione con Luce Verde infomobilità

...presso il Tribunale per i Minorenni diha disposto la carcerazione per l'espiazione della pena di anni 1 mesi 4 e giorni 24 di reclusione, a seguito di condanna per il reato didi ...Nei suoi confronti il Tribunale per i minorenni diha disposto la carcerazione per espiare una pena di 1 anno 4 mesi di carcere: Sparapano è accusato didi stupefacenti .I poliziotti della Squadra Mobile della Questura die i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno proceduto alla cattura di: - BEN MAATOUG Andrea , nato ail 29.04.1990,irreperibile dal 28.11.2019, dichiarato latitante il 27.01.2020 dal Tribunale die destinatario del Mandato di Arresto Europeo datato 02.04.2020, a seguito del mancato ...

Elon Musk - la Tesla non vola e fa i conti col traffico di Roma Milano Finanza

Avevano messo in piedi un sistema grazie al quale imbarcavano immigrati africani su voli aerei con destinazione: Roma Fiumicino, Roma, Ciampino, Treviso, Orio al Serio, Napoli, Perugia. Non si serviva ...Mattinata nera per chi sta viaggiando lungo l'autostrada A3 Napoli-Salerno: il traffico è in tilt e si registrano oltre 3 km di coda ...