Traffico Roma del 16-06-2023 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 giugno 2023) Luceverdedalla redazione Buongiorno Ben ritrovati al microfono Sonia cerquetani incidente poco fuori il raccordo anulare in via di Selva Candida difficoltà di transito altezza via Grezzago sul Raccordo Anulare System fila in carreggiata interna tra la Bufalotta e la Tiburtina e poi a seguire tra la Casilina e l’ardeatina code peranche in carreggiata esterna tra Tina e Tiburtina tra Cassia Veientana e Cassia e tra le uscite Trionfale e tisana rallentamenti in direzione disulla Cristoforo Colombo da via Ermanno Wolf Ferrari a via di Malafede code a tratti poi sulle percorso Urbano della A24 dal raccordo la tangenziale lunghe code sulla tangenziale dallo svincolo A24 alla Salaria direzione Stadio Olimpico trafficate concludi anche la Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti la Salaria dall’ aeroporto dell’Urbe alla ...