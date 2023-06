Traffico Roma del 16-06-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati in redazione Sonia cerquetani sulla diramazionesud della A1 per incidente code da Monteporzio alla barriera disud e Verso il raccordo anulare rallentamenti ma persul Raccordo in carreggiata interna tra Casilina e Appia e poi in carreggiata esterna tra Prenestina e Nomentana altri rallentamenti in direzione divia Pontina tra Pomezia e Castelno e poi sulla via Cristoforo Colombo da via Ermanno Wolf Ferrari a via di Malafede code a tratti in entratasul percorso Urbano della A24 dal raccordo alla tangenziale trafficate concludi anche la Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti la Salaria altezza aeroporto dell’Urbe e la Tiburtina da Settecamini a raccordo in tangenziale si rallenta tra via Salaria ...