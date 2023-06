Tra nomination e prove da affrontare la rosa dei candidati alla vittoria si restinge sempre più

(Di venerdì 16 giugno 2023) L’isola dei famosi 2023 torna in onda stasera alle 21.30 in diretta su Canale 5 con la semifinale. Una programmazione speciale, necessaria dopo lo slittamento di lunedì scorso, dovutomorte di Silvio Berlusconi, che ha modificato l’intero palinsesto. La finale sarà trasmessa invece lunedì 19 giugno. Ilary Blasi, scintillante all'”Isola dei Famosi” con il nude look e la coda di cavallo X ...

UnoHelena e Sainato , attualmente in, sarà il primo eliminato scelto dal pubblico. Non mancheranno poi le nuovecoordinate dall'inviato Alvin . Una nuova sorpresa ...In questa edizione 2023, posizionata come 3corsa, eccoi jockey Hollie Doyle , la joquette ... anche se, alla resa dei conti, resta il più meritevole di. Queroyal non è troppo lontano ...La settimana è stata caratterizzata da uno scontroHelena Prestes e Cristina Scuccia . L'ex ... Spazio anche al verdetto del televoto che vede inHelena Prestes e Gian Maria Sainato, uno ...

Isola dei Famosi 2023, le anticipazioni della semifinale di venerdì 16 giugno Sky Tg24

Appuntamento con la semifinale della diciassettesima edizione dell' Isola dei Famosi. Ilary Blasi sarà alla guida della puntata, al suo fianco l'inviato Alvin e gli opinionisti Vladimir Luxuria ed ...