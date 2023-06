Tottenham-Kulusevski | incontro positivo con la Juve | i dettagli

Juventus al lavoro per riscattare Milik (Marsiglia) e cederea titolo definitivo al: i bianconeri sperano di incassare almeno 30 milioni. Infine uno sguardo all'estero: Mbappé ha ...verso il riscatto Potrebbe essere ancora al, invece, il futuro di Dejan. Gli Spurs, infatti, stanno lavorando all'acquisto dell'attaccante svedese, ...Quindi per il momento c'è solo ila parlare con la Juve di. Anche se l'accordo invece non c'è ancora. LA SITUAZIONE - Riavvolgendo il nastro, l'accordo originario prevedeva un ...

Juve-Tottenham, avanti per Kulusevski | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La Juve inizia a fare cassa partendo dalla cessione dello svedese Dejan Kulusevski che verrà ceduto al Tottenham ...