Dopo il viaggio a Londra per valutare le proposte di Chelsea eper Vlahovic e Kulusevski, ...probabile di Cuadrado e l'infortunio di De Sciglio rendono concreta l'ipotesi del doppio. ...... potrebbe arrivare a fine anno) dà ora Rummenigge e soci intenti a preparare un nuovoad ... e ovviamente il, che pretende sempre oltre 100 milioni. Di cento milioni, più o meno, è ...... per il quale il Napoli spara alto, i Red Devils puntavano sul giocatore delper regalare ... come del resto fece due anni fa respingendo l'del Manchester City. Se Kane - in scadenza ...

Tottenham, assalto a due gioielli del Leicester | Mercato ... Calciomercato.com

L’Arsenal pronto ad andare nuovamente all’assalto di Declan Rice. L’Aston Villa riceverà presto una nuova offerta Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, l’Arsenal sarebbe pronto ad andare nuovame ...Il Chelsea ha "immediatamente respinto" l'offerta iniziale del Manchester United per il centrocampista Mason Mount che si aggirava attorno.