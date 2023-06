Torta di fragole che si scioglie in bocca | un dessert spettacolare

Leggi su donnaup

(Di venerdì 16 giugno 2023) Questadialtro non è che una crostata golosa, coperta da una granola di impasto croccante, con un cuorevole e profumatissimo. Per prepararla, bisogna innanzitutto realizzare un sciroppo al burro all’interno del quale cuocere la frutta a pezzettoni. Il risultato sarà sorprendente: una coulisse cremosa che conquista al primo morso. Piacerà a grandi e piccini, per quel suo sapore rustico e appagante, per la dolcezza della sua farcitura, per quel suo profumo inebriante che si insinua tra le stanze e richiama tutti in cucina. Presentatela a fine pasto per chiudere in bellezza una giornata di vacanza, a merenda per ritemprare le energie di chi amate, a colazione per incantare fin dal primo mattino chi amate. E ora, mettetevi al lavoro. Non perdiamo altro tempo, iniziamo!di ...