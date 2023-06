Torna la Summer School Amministratori | lettura | cultura e turismo di prossimità nelle biblioteche del futuro

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 giugno 2023) Nata da un’idea del Comune di Treviolo, ente capofila, lapropone un’idea di biblioteca come centro informativo locale a supporto del welfare e della qualità della vita. La terza edizione avrà luogo dall’1 al 3 settembre: tre giornate di lezioni, conferenze e gruppi di lavoro interattivi per l’approfondimento di buone pratiche di promozione della. E non solo: la biblioteca delsarà sempre di più realtà di fermento per lae illocale. Laè rivolta addelegati alla, ai cittadini volontari a supporto delle proprie amministrazioni, ai bibliotecari dei comuni aderenti. “Abbiamo ricevuto un riscontro più che ...