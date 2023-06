Torna El Niño nell’oceano Pacifico | arriva il grande caldo Chi non salta fossilista è!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) Mentre eravamo tutti indaffarati a commentare la morte di un tizio piuttosto ricco che è stato anche presidente del Consiglio, la Noaa (Amministrazione Nazionale per l’Atmosfera e gli Oceani) ha annunciato il ritorno della fase climatica detta “El”. Non se ne è parlato sulle prime pagine dei giornali, ma è una cosa importante: si tratta di un’oscillazione delle correntiche è destinata a creare grossi cambiamenti nel clima globale. “El” è un termine che vuol dire “il bambino”. Si usa per indicare una fase dellaoscillazione della corrente equatorialechiamata Enso (ElSouthern Oscillation). Tipicamente, Elpuòre ogni 2-7 anni. Per quello che se ...