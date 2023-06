Torino | 24enne investe e uccide un 20enne sorpassando sulle strisce | ferita la fidanzata

(Di venerdì 16 giugno 2023) Incidente stradale a Volvera (), dove un 22enne è morto investito da una Bmw mentre attraversavapedonali lungo la provinciale 139. La vittima si chiamava Mattia Casazzo. Con lui c’era la, che è rimastaed è stata trasportata al San Luigi di Orbassano con una frattura a un braccio. Alla guida dell’auto che ha travolto la coppia un: in un primo momento non si è fermato, ma poi è tornato sul luogo dell’incidente. Risultato positivo ad alcol e droga, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Il 22enne è stato violentemente sbalzato per circa 40 metri dall’impatto ed è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Secondo le prime indagini, ilsi trovava al volante della sua autovettura al momento ...

Torino, investito e ucciso a 22 anni da un'auto sulle strisce pedonali: arrestato un 24enne positivo ad alcol

