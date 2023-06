Torino | 22enne travolto e ucciso mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali Il conducente 24enne positivo ad alcol e droga

Leggi su open.online

(Di venerdì 16 giugno 2023) Un giovane di 22 anni è morto investito ieri notte a Volvera, in provincia di. Mattia Casazzo si trovava insieme alla sua fidanzata 18enne e nella tarda serata di ieri,i duenola provinciale 139 di Orbassano sono stati investiti da una Bmw 120D bianca. Alla guida del veicolo c’era Andrea Boggia, 24 anni, operaio con precedenti penali, che non si è subito fermato per soccorrere i due giovani, salvo poi tornare indietro sul luogo dell’incidente. Ilè stato arrestato e sottoposto all’test in ospedale ed è risultatoad. Durante l’impatto Mattia Casazzo è morto sul colpo,la fidanzata 18enne è ...